Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz

İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz

Kendi isteği dışında veya bazı şartlarda istifayla işten ayrılanlara devlet 10 aya kadar maaş ödüyor. İşsizin eline geçen toplam tutar 20 bin lirayı aşabiliyor. Peki hangi durumda, kim, ne kadar maaş alır?

Hürriyet Haber
03.07.2019 - 08:05 | Son Güncelleme:
1 / 19
İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsinizNext

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması ve hizmet akdinin bulunması gerekiyor.

Etiketler: işsizlik maaşı , İşkur , işçi , haberler

En Yeni Foto Haberler

İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz

İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz

İhbar tazminatı nasıl alınır?

İhbar tazminatı nasıl alınır?

Ebru Şallı ve sevgilisi Uğur Akkuş tatilde!

Ebru Şallı ve sevgilisi Uğur Akkuş tatilde!

Ayrılığı doğruladı

Ayrılığı doğruladı

Genç kızlara taş çıkardılar!

Genç kızlara taş çıkardılar!

En hızlı Bodrumlu

En hızlı Bodrumlu

Bu sabaha karşı şoku yaşadı! Yine mi Messi...

Bu sabaha karşı şoku yaşadı! Yine mi Messi...

Aras asker oldu!

Aras asker oldu!

Rus fenomen bunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Rus fenomen bunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.