İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz

Kendi isteği dışında veya bazı şartlarda istifayla işten ayrılanlara devlet 10 aya kadar maaş ödüyor. İşsizin eline geçen toplam tutar 20 bin lirayı aşabiliyor. Peki hangi durumda, kim, ne kadar maaş alır?
Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması ve hizmet akdinin bulunması gerekiyor.
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