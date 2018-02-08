En çok satan otomobiller belli oldu! İşte Türklerin tercih ettiği modeller

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre 2018 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.59 arttı ve 26 bin 611 adet oldu. Geçen sene 25 bin 689 adet satış gerçekleşmişti. Bu artışta 2017 yılından kalan ve fiyatları zamlanmayan stoktaki otomobillerin etkisi görüldü. 2018 modellerin ağırlıkta olarak şubat ayının ikinci yarısından Otomobil satışları ocakta yüzde 4 arttı: Stoktan yediler itibaren devreye girecek olması, ocak ayında firmaların elindeki 2017 modellerin uygun fiyattan satılmasını sağladı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.