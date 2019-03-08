İşte kadınlara sağlanan destekler

Kadınların işgücüne katılımı erkeklerin çok gerisinde kalsa da her geçen gün artıyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre, işgücüne katılanların üçte biri kadın. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının çoğu aile bütçesine destek olmak için çalışıyor. Çocuk bakımı, ev işleri herhangi bir işte çalışmak kadar kadınları yıpratıyor. Bu nedenle ülkemizin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi kadınlara birçok pozitif ayrımcılık imkanı sağlıyor.
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