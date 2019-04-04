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İstanbul Havalimanı'na ulaşım rehberi

Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından 6 Nisan'da açılacak olan İstanbul Havalimanı'na ulaşım İETT, taksi, otobüs ile rahatlıkla sağlanabiliyor.

Posta Gazetesi
04.04.2019 - 08:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanına ulaşım rehberiNext

Dünyanın en büyük alanına sahip olan İstanbul Havalimanı, 6 Nisan’da sabah 10.00’dan itibaren yolcularını ağırlamaya başlayacak. Vatandaşların, İstanbul Arnavutköy‘de yer alan havalimanına ulaşması için bir çok alternatif var. Yetkililer en az 3 saat önce havalimanına gidilmesini tavsiye ediyor. İşte İstanbul Havalimanı’na ulaşım rehberi...

Etiketler: haberler

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