Dünyanın en büyük alanına sahip olan İstanbul Havalimanı, 6 Nisan’da sabah 10.00’dan itibaren yolcularını ağırlamaya başlayacak. Vatandaşların, İstanbul Arnavutköy‘de yer alan havalimanına ulaşması için bir çok alternatif var. Yetkililer en az 3 saat önce havalimanına gidilmesini tavsiye ediyor. İşte İstanbul Havalimanı’na ulaşım rehberi...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.