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Haberler >Ekonomi>İşini bıraktı, tek kuruş harcamadan bunu yaptı! Sosyal medyayı salladı

İşini bıraktı, tek kuruş harcamadan bunu yaptı! Sosyal medyayı salladı

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Hürriyet Haber
29.06.2018 - 20:51 | Son Güncelleme:
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İşini bıraktı, tek kuruş harcamadan bunu yaptı Sosyal medyayı salladıNext

Yeni rotalar için seyahat bloglarında zaman geçirenlerdenseniz 'The Blonde Abroad' (Yurtdışındaki sarışın) takma isimli Kiersten Rich'nin maceralarına muhtemelen denk gelmişsinizdir. Ancak tanımayanlar için ABD'li kadının ilginç öyküsünü anlamakta fayda var...

Etiketler: theblondeabroad , Kiersten Rich , Yurtdışındaki sarışın , haberler
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