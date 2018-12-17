Haberler >Ekonomi>İş memnuniyeti en yüksek ülkeler belli oldu! Bakın Türkler işinden ne kadar memnun
İş memnuniyeti en yüksek ülkeler belli oldu! Bakın Türkler işinden ne kadar memnun
Randstad’ın Workmonitor Raporu yayınlandı. Raporda teknolojik gelişimler de dahil olmak üzere birçok ana başlık altında ülkelerin iş yaşamı sistemi ele alınmış. Raporda aynı zamanda iş memnuniyeti de sıralanmış. İş memnuniyeti Çin, Norveç ve ABD'de azalırken Avustralya, Kanada, Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda ve Türkiye'de artış göstermiş. İşte sıra sıra iş memnuniyet raporu... (Sıralama memnuniyeti en az olan ülkeden, en çok olan ülkeye doğru ilerlemektedir)
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