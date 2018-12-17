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İş memnuniyeti en yüksek ülkeler belli oldu! Bakın Türkler işinden ne kadar memnun

Randstad’ın Workmonitor Raporu yayınlandı. Raporda teknolojik gelişimler de dahil olmak üzere birçok ana başlık altında ülkelerin yaşamı sistemi ele alınmış. Raporda aynı zamanda iş memnuniyeti de sıralanmış. İş memnuniyeti Çin, Norveç ve ABD'de azalırken Avustralya, Kanada, Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda ve Türkiye'de artış göstermiş. İşte sıra sıra iş memnuniyet raporu... (Sıralama memnuniyeti en az olan ülkeden, en çok olan ülkeye doğru ilerlemektedir)

Görseller: ingimage
17.12.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:
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İş memnuniyeti en yüksek ülkeler belli oldu Bakın Türkler işinden ne kadar memnunNext

Japonya

İşinden çok memnun olanlar (Yüzde): 46

İşinden memnunluğu konusunda emin olamayanlar (Yüzde): 28

İşinden memnun olmayanlar (Yüzde): 18

Fikri olmayanlar (Yüzde): 8

Etiketler: haberler
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