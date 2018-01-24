İşte dünyanın en önemli iş adamları! Listede bir de Türk var

Forbes dergisi, dünyanın en etkili iş insanlarını sıraladığı “2017'de Ezber Bozanlar” listesini yayınladı. İşletmenin büyüklüğüne, gelecek vizyonuna, yenilik arayışına ve uluslararası tanınırlığa göre belirlenen listede Türkiye'den de bir isim var. İşte, Haberturk.com.'de yer alan habere göre, Türkiye'den bir ismin de yer aldığı ezber bozan iş insanları listesi...
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