İlk müşterisini alacaktı! Uzan’ın harabeye dönen oteli satıldı

DİĞER OTEL DE BU YIL HİZMETE GİRDİ Saklıkent’te yıllardır inşaatı yarım kalan otel de tamamlandı. Kaan Karakaya’ya ait otelde, bu yıl ilk kez 28 Aralık itibarıyla müşteri alımına başlanacak. Vali Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet, tamamlanan otelde incelemelerde bulundu. Karaloğlu, "Bu sene Saklıkent’e gelenlere hizmet edecek bir otelimiz de oldu" diye konuştu.