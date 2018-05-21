Hurda aracı spor otomobile dönüştürdüler

Ordu'da Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, bin liraya aldıkları 1988 model hurda aracı tamir ve bakım işleminden geçirerek üstü açık spor otomobile çevirdi. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Murat Güney "Aracı görenler gözlerini alamıyor. Soruyorlar, 'Nerede yaptınız, ruhsatı var mı, nasıl kullanacaksınız?' diye" şeklinde konuştu.
Ordu'da, 1988 model hurda araç, lise öğrencilerinin çalışmasıyla spor otomobile dönüştürüldü. Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde eski bir aracı günümüze uyarlama kararı aldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.