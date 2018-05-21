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Hurda aracı spor otomobile dönüştürdüler

Ordu'da Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, bin liraya aldıkları 1988 model hurda aracı tamir ve bakım işleminden geçirerek üstü açık spor otomobile çevirdi. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Murat Güney "Aracı görenler gözlerini alamıyor. Soruyorlar, 'Nerede yaptınız, ruhsatı var mı, nasıl kullanacaksınız?' diye" şeklinde konuştu.

Hürriyet Haber
21.05.2018 - 12:34 | Son Güncelleme:
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Hurda aracı spor otomobile dönüştürdülerNext

Ordu'da, 1988 model hurda araç, lise öğrencilerinin çalışmasıyla spor otomobile dönüştürüldü. Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde eski bir aracı günümüze uyarlama kararı aldı.

Etiketler: spor araba , hurda araba , modifiye
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