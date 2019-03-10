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Herkesi ilgilendiriyor! Bankalardan bu masraflarınızı alabilirsiniz
Yıllarca bankaların aldığı ücretlerden dert yandık. Son olarak 2014’te yapılan değişikle alınabilecek ücretler 20 kalemde toplandı. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Belki de alternatiflerin farkında olunmamasından kaynaklanıyor. işte tasarruf ettiren ayrıntılar...
Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu konudaki yasal düzenleme 3 Ekim 2014’te yürürlüğe girdi.
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