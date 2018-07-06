Herkes burayı konuşuyor! Keşfedildi... Akın ettiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Urla Yassıcaada'daki Tesisleri, günübirlik tatilin hem renkli hem de en ekonomik adresi olmaya devam ediyor. Gidiş-dönüş gemi yolculuğu ile tesise giriş bedelinin sadece 22 TL olduğu ve 7 yaş altı çocukların ücretsiz yararlanabildiği tesis, pazartesi günleri de engelliler ve aileleri için ücretsiz hizmet veriyor.
Urla açıklarındaki Yassıcaada’da sezonu Ramazan Bayramı'nın ikinci günü açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilere ve kente gelen konuklara hem çok ekonomik hem de çok keyifli bir tatil olanağı sunuyor.
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