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EYT'lileri umutlandıran gelişme! Finlandiya modeli mi uygulanacak?

Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanları umutlandıran haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'lilerin durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği belirtildi.

Hürriyet Haber
13.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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EYTlileri umutlandıran gelişme Finlandiya modeli mi uygulanacakNext

Emeklilikte yaşa takılanların sorunu 1999’dan beri devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu.

Etiketler: maaş , haberler

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