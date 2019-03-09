Ev alıp-satacaklar dikkat! Paranızı kaptırmayın

Ev sattınız ama alıcının verdiği para sahte çıktı... Ev alırken parayı gönderdiniz, satıcı tapu işlemine gelmedi... Her şey yolunda gitti ama para dolu çantanızı çaldılar. İşte bunlar ev alıp satarken karşılaşılan riskler... Bu risklere karşı Taputakas gibi uygulamalarla güvenli alım-satım imkanınız var
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