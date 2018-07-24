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En yüksek maaş veren ülkeler belli oldu! İşte ilk sıradaki o ülke

Yurt dışında çalışmak yeni trendler arasında yer alıyor. İşte en yüksek maaşı veren ülkelerden bazıları...

Hürriyet Haber
24.07.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:
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En yüksek maaş veren ülkeler belli oldu İşte ilk sıradaki o ülkeNext

Yurtdışında eğitim görmenin yanı sıra farklı bir ülkede çalışmak ve yeni bir ülkeye yerleşmek de son zamanlarda gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Ayrıca gelecekte daha parlak bir kariyere sahip olmak isteyen nitelikli kişiler, yurt dışı iş imkanlarını, maaş durumlarını ve sosyal statülerini ülkelere göre kıyaslayarak değerlendiriyor.

Etiketler: en yüksek maaşı veren ülkeler , yüksek maaş veren ülkeler , yurt dışında çalışma , haberler

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