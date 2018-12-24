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En güçlü ve büyük limana sahip ülkeler açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

GlobalPower dünyanın en güçlü ve en büyük limanlarına sahip ülkelerini açıkladı. Açıklanan listede turizmden ticarete askeri alana kadar pek çok etken göz önüne alındı. 136 ülke içinde bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Hürriyet Haber
24.12.2018 - 00:28 | Son Güncelleme:
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En güçlü ve büyük limana sahip ülkeler açıklandı Türkiye bakın kaçıncı sıradaNext

30- Şili

Etiketler: liman , savaş gemisi , kruvaziyer gemi , haberler
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