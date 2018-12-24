Haberler >Ekonomi>En güçlü ve büyük limana sahip ülkeler açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
En güçlü ve büyük limana sahip ülkeler açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
GlobalPower dünyanın en güçlü ve en büyük limanlarına sahip ülkelerini açıkladı. Açıklanan listede turizmden ticarete askeri alana kadar pek çok etken göz önüne alındı. 136 ülke içinde bakın Türkiye kaçıncı sırada...
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