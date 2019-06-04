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Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak? İşte maaşa göre hesaplama

Emeklilerin ve memurların yakından takip ettiği enflasyon verisi dün açıklandı. Böylece temmuzda maaşlardaki olası artış da belli oldu. Son 5 aylık veriler şimdiden yüzde 4.98 zamma işaret ediyor.

Hürriyet Haber
04.06.2019 - 10:02 | Son Güncelleme:
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Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak İşte maaşa göre hesaplamaNext

Yasalar milyonlarca memur ve emekliyi enflasyona karşı koruyor. Bir başka deyişle, 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur enflasyondaki artışa paralel zam alıyor. Memur ile emekli maaşlarına ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor.

Etiketler: emekli , maaş , enflasyon farkı , haberler

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