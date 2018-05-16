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Dünyanın keşfedilmemiş plajları! Listede Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

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Hürriyet Haber
16.05.2018 - 21:23 | Son Güncelleme:
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Dünyanın keşfedilmemiş plajları Listede Türkiyeden tahmin edemeyeceğiniz bir yer varNext

Dünyada herkesin bildiği, her yaz adeta akın ettiği plajların yanında gizli kalmış güzellikler de yer alıyor. Business Insider, dünyadaki gizli kalmış saklı plajları açıkladı! Üstelik listede Türkiye'den de bir yer var!

Etiketler: Plajlar , Güzel plajlar , Tatil
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