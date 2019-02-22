Haberler >Ekonomi>Dünyanın en zengini akıllı telefonu bile yok! Sadece 3 saat uyuyarak...
Dünyanın en zengini akıllı telefonu bile yok! Sadece 3 saat uyuyarak...
ABD'de pazarlama alanında uzman olan Sarah Stanley Fallaw, yeni kitabı "Yan kapıdaki milyonerler: Servet oluşturmak için uzun soluklu stratejiler" ismindeki kitabında ülkedeki 600 milyarderi araştırdı ve diğer insanlarla aralarında olan farkları ele aldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.