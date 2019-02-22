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Haberler >Ekonomi>Dünyanın en zengini akıllı telefonu bile yok! Sadece 3 saat uyuyarak...

Dünyanın en zengini akıllı telefonu bile yok! Sadece 3 saat uyuyarak...

ABD'de pazarlama alanında uzman olan Sarah Stanley Fallaw, yeni kitabı "Yan kapıdaki milyonerler: Servet oluşturmak için uzun soluklu stratejiler" ismindeki kitabında ülkedeki 600 milyarderi araştırdı ve diğer insanlarla aralarında olan farkları ele aldı.

Hürriyet Haber
22.02.2019 - 15:46 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en zengini akıllı telefonu bile yok Sadece 3 saat uyuyarak...Next

Business Insider haber sitesinin kitaptan derlediği verilere göre milyonerler ve ortalama bir insan arasında beş konuda büyük fark bulunuyor.

Etiketler: milyarderler , zenginlik , para , haberler
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