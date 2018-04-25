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Dünyanın en yenilikçi 20 şehri

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Hürriyet Haber
25.04.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en yenilikçi 20 şehriNext

MoveHub, 150 bin nüfusun üzerindeki 446 şehri karşılaştırarak 2018'de dünyanın en yenilikçi 20 şehrini sıraladı. Sıralamaya Amerika ve İngiltere'deki şehirler damgasını vurdu. İşte dünyanın en yenilikçi 20 şehri şu şekilde...

Etiketler: Richmond Virginia ABD , Las Vegas Nevada ABD , Pittsburgh Pennsylvania ABD

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