MoveHub, 150 bin nüfusun üzerindeki 446 şehri karşılaştırarak 2018'de dünyanın en yenilikçi 20 şehrini sıraladı. Sıralamaya Amerika ve İngiltere'deki şehirler damgasını vurdu. İşte dünyanın en yenilikçi 20 şehri şu şekilde...
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