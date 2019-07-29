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Haberler >Ekonomi>Cüce tosun 'Paşa' kurban pazarının ilgi odağı oldu

Cüce tosun 'Paşa' kurban pazarının ilgi odağı oldu

Kadıköy'de satışa çıkarılan cüce tosun kurbanlık pazarının maskotu oldu. Afyonkarahisar'dan getirilen 3 yaşındaki 'Paşa'nın, emsalleriyle güreşmesi pazara gelenlerin ilgisini çekerken, 'Paşa'nın sahibi cüce tosuna 15 bin lira istedi.

DHA
29.07.2019 - 14:07 | Son Güncelleme:
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Cüce tosun Paşa kurban pazarının ilgi odağı olduNext

Göztepe'de kurulan kurbanlık hayvan pazarında 8 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyat aralığında büyükbaş hayvan satışa sunuldu.

Etiketler: haberler

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