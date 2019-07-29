Cüce tosun 'Paşa' kurban pazarının ilgi odağı oldu
Kadıköy'de satışa çıkarılan cüce tosunkurbanlık pazarının maskotu oldu. Afyonkarahisar'dan getirilen 3 yaşındaki 'Paşa'nın, emsalleriyle güreşmesi pazara gelenlerin ilgisini çekerken, 'Paşa'nın sahibi cüce tosuna 15 bin lira istedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.