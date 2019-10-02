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Çorum'un 70 yıllık hayali gerçek oluyor

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yüzlerce metrelik sarp kayalıklar ile uçurum arasında bulunan Kırkdilim mevkisindeki kara yolunda yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerde 780 metrelik ilerleme kaydedildi.

AA
02.10.2019 - 11:39 | Son Güncelleme:
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Çorumun 70 yıllık hayali gerçek oluyorNext

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlamasının yanı sıra Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında bir yıl önce başlayan çalışmalar devam ediyor.

Etiketler: tünel , haberler

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