Çiçekçiler, Sevgililer Günü için hazırlıklara başladı

Çiçeklerin en yoğun olarak üretiminin ve alışverişinin yapıldığı dönemlerden biri de 14 Şubat Sevgililer Günü oldu.Bu özel günde en çok tercih edilen saksı çiçeği orkide olarak dikkati çekti. Geçen yıl Sevgililer Günü için 1 milyon 985 bin, bir önceki yıl da bu civarda orkide üretilmişti. Bu yıl da 14 Şubat için yaklaşık 2 milyon orkide yetiştiriliyor.