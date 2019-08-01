Burası İstanbul! Seralarda tarım yapılıyor

Seracılığın 25 yıldır devam ettiği Pendik'teki Göçbeyli köyü, İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Aynı zamanda modern seracılık tekniklerinin de uygulandığı Göçbeyli havadan görüntülendi.
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