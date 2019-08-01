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Burası İstanbul! Seralarda tarım yapılıyor

İstanbul’un en büyük sera üretiminin yapıldığı köylerden Göçbeyli havadan görüntülendi. Köyde domates, biber, salatalık gibi ürünler seralarda yetiştiriliyor.

İHA
01.08.2019 - 09:59 | Son Güncelleme:
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Burası İstanbul Seralarda tarım yapılıyorNext

Seracılığın 25 yıldır devam ettiği Pendik'teki Göçbeyli köyü, İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Aynı zamanda modern seracılık tekniklerinin de uygulandığı Göçbeyli havadan görüntülendi.

Etiketler: tarım , haberler
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