Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları günün ilk saatlerinde 299 lira seviyesini görürken öğle saatlerine doğru 301 lira bandına yaklaştı. Önceki gün, 304 liradan alıcı bulan gram altının yanı sıra çeyrek altının fiyatı ise 497 lira oldu. Cumhuriyet altını ise Kapalıçarşı'da 2024 liradan alıcı buluyor. İşte, 7 Ocak anlık ve canlı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler7 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



7 Ocak altın fiyatları gram bazında 300 lira seviyesinde seyrediyor. Son 10 günde 12 lira artış gösteren gram altın, güne yine yükselişle başladı. Peki, gram altın fiyatları bazında gerçekleşen bu fiyatlama, çeyrek ve yarım altın için nasıl seyredecek?



İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...