Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Ocak canlı altın fiyatları
Altın fiyatları 2020 yılının ilk günlerinde gram ve çeyrek bazında artış seyrine girmişti. 1 Ocak tarihinde başladığı tırmanışı bir haftadır sürdüren altın fiyatları, gram ve çeyrek altın odağında güncel fiyatları ile anbean takip ediliyor. 6 Ocak Pazartesi günü son 1 yılın en yüksek seviyesini gören gram altın, 304 liraya kadar yükseliş gösterdi. 7 Ocak Salı gününe ise sakin bir grafikle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 299 lira seviyelerini görürken, öğle saatlerine doğru ise 300 lira bandında yatay hareketine başladı. Peki, 7 Ocak Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, en son gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı bilgiler
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Altın fiyatları günün ilk saatlerinde 299 lira seviyesini görürken öğle saatlerine doğru 301 lira bandına yaklaştı. Önceki gün, 304 liradan alıcı bulan gram altının yanı sıra çeyrek altının fiyatı ise 497 lira oldu. Cumhuriyet altını ise Kapalıçarşı'da 2024 liradan alıcı buluyor. İşte, 7 Ocak anlık ve canlı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler7 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
7 Ocak altın fiyatları gram bazında 300 lira seviyesinde seyrediyor. Son 10 günde 12 lira artış gösteren gram altın, güne yine yükselişle başladı. Peki, gram altın fiyatları bazında gerçekleşen bu fiyatlama, çeyrek ve yarım altın için nasıl seyredecek?
İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...
2
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 7 Ocak Salı günü 497 TL'den satılıyor.
3
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 300 TL dolaylarında seyrediyor.
4
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2.005 liradan alınıp 2.026 liradan satılıyor.
5
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 932 TL'den işlem görmeye devam ediyor.