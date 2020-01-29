Bu uyarılar herkesi ilgilendiriyor! Verileriniz paylaşılıyor olabilir

Kullanıcılar Verilerine Sahip Çıkmalı Verinin önemi ve korunmasına yönelik farkındalığın artması için hem bireylere hem de şirketlere ciddi görevler düşüyor. Özellikle dijital hayatla birlikte kişisel verilerini umursamadan şirketlere ve sosyal medya platformlarına aktaran bireylerin sayısı hayli fazla. İşte kişisel verilerinize sahip çıkabilmeniz için yapmanız gerekenler;