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Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Dünyanın birçok ülkesi belirli bir miktardaki yatırım ile vatandaşlık hakkına sahip olma imkanı sunuyor. İşte yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler...

Hürriyet Haber
07.04.2018 - 16:30 | Son Güncelleme:
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Bu ülkeler vatandaşlık veriyor İşte şartları... Next

Son yıllarda dünyada pek çok ülke belirli oranlarda yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı vermeye başladı. Yurt dışında iş sahibi olmak ve çocuğunu yurt dışında yetiştirmek isteyen maddi durumu yerinde kişilere ise bu fikir oldukça cazip geliyor. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkeleri yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı almak isteyenler için en cazip seçenekler arasında

Etiketler: vatandaşlık hakkı

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