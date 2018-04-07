Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Son yıllarda dünyada pek çok ülke belirli oranlarda yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı vermeye başladı. Yurt dışında iş sahibi olmak ve çocuğunu yurt dışında yetiştirmek isteyen maddi durumu yerinde kişilere ise bu fikir oldukça cazip geliyor. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkeleri yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı almak isteyenler için en cazip seçenekler arasında
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