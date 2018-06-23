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Böylesi görülmedi! Türkiye'de ilk...

Taksi şoförlüğü yapan Sencer Alkan, öyle bir şey yaptı ki sokakta onu durdurmayan yok...

İHA
23.06.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:
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Böylesi görülmedi Türkiyede ilk... Next

Mersin'de yaşayan ve 25 yıldır taksi şoförlüğü yapan Sencer Alkan, son model lüks bir otomobili taksiye çevirdi. Piyasa değeri 500 bin liranın üzerinde olan taksiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Etiketler: bmw , sercan alkan , haberler

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