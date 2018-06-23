Böylesi görülmedi! Türkiye'de ilk...

Mersin'de yaşayan ve 25 yıldır taksi şoförlüğü yapan Sencer Alkan, son model lüks bir otomobili taksiye çevirdi. Piyasa değeri 500 bin liranın üzerinde olan taksiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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