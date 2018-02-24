Yok böyle ofis! Sır gibi saklıyordu ortaya çıktı

Mobilya tasarımcısı Fernando Abellanas, kendisine çok ilginç bir çalışma ofisi inşa etti. İspanya'nın Valencia şehrinde bir köprü altına kurduğu iş yeri tıpkı diğer ofisler gibi sandalye bir masa ve iki rafa sahip.
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