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Haberler >Ekonomi>Yok böyle ofis! Sır gibi saklıyordu ortaya çıktı

Yok böyle ofis! Sır gibi saklıyordu ortaya çıktı

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Hürriyet Haber
24.02.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:
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Yok böyle ofis Sır gibi saklıyordu ortaya çıktıNext

Mobilya tasarımcısı Fernando Abellanas, kendisine çok ilginç bir çalışma ofisi inşa etti. İspanya'nın Valencia şehrinde bir köprü altına kurduğu iş yeri tıpkı diğer ofisler gibi sandalye bir masa ve iki rafa sahip.

Etiketler: Fernando Abellanas , Fernando Abellanas çalışma ofisi , Fernando Abellanas mobilya , Fernando Abellanas tasarım

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