BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisindeki Cook Clean tava dikkat çekiyor

20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde düdüklü tencere seti, Tefal Cook'n Clean Tava, narenciye sıkacağı, büyük, orta ve küçük boy valiz, bileklik gibi geniş yelpazede ürünler bulunacak. 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisindeki bu ürünler, arasında ısıtıcılar da bulunacak. İşte, 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu listesi



BİM 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde farklı türden onlarca ürün yer alıyor. İşte, BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan o ürünlerSTANDART MİKSER



Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser



• Kolay saklama için katlanabilir kompakt tasarım ve sert plastik saklama kutusu



• 3 farklı tip paslanmaz çelik karıştırma aksesuarları



• 6 hız ayarı



• Otomatik dönebilen hazne



• 4 lt yüksek kalitede paslanmaz çelik kase



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