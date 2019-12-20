BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisindeki Cook Clean tava dikkat çekiyor
BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, sabah saatleri itibariyle mağazalara doğru yola çıkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi ürünler yer alıyor? İşte, ankastre seti, katlanabilir mikser, Türk Kahvesi makinesi gibi ürünlerin yer aldığı BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu
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1
20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde düdüklü tencere seti, Tefal Cook'n Clean Tava, narenciye sıkacağı, büyük, orta ve küçük boy valiz, bileklik gibi geniş yelpazede ürünler bulunacak. 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisindeki bu ürünler, arasında ısıtıcılar da bulunacak. İşte, 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu listesi
BİM 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde farklı türden onlarca ürün yer alıyor. İşte, BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan o ürünlerSTANDART MİKSER
Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser
• Kolay saklama için katlanabilir kompakt tasarım ve sert plastik saklama kutusu
• 3 farklı tip paslanmaz çelik karıştırma aksesuarları
• 6 hız ayarı
• Otomatik dönebilen hazne
• 4 lt yüksek kalitede paslanmaz çelik kase
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2
Cam Ankastre Seti
• Cam Panel Fırın: • Full cam panel • Toplam güç: 2000 W • A Sınıfı Enerji • 57 Litre fırın kapasitesi • Termostat • 3 programlı • 2 adet dikdörtgen tepsi • 1 adet Cr-ni ızgara • Cam Davlumbaz: • 60 cm cam davlumbaz• Siyah cam • Alüminyum filtre • Manuel kontrol • 650 m3/H motor • Güç: 163W • Cam Ocak: • Otomatik düğmeden çakmaklı • 4 gözü gazlı • Siyah cam gövde • Gaz emniyetli • Emayeli ızgara • Havuz bek tipi • Doğalgaza ayarlıdır • LPG dönüşümüne uygundur
3
Ekspress Türk Kahve Makinesi
• Maksimum 4 fincan kapasiteli • Tek tuşla kolay kontrol • Işıklı ve sesli uyarı • Su olmadan çalışmasını engelleyen koruma • Taşmayı önleyen Luminasense Technology • Su seviye penceresi • Kahve ölçü kaşığı • 535 Watt
4
İkili Düdüklü Set
• ~3,5 lt / 7 lt • Toplam 4 parça • Cam kapak+Düdüklü kapağı (Her iki düdüklü tencereye de uyumludur
5
Narenciye Sıkacağı
• Her sıkmada değişen sağa-sola hareket • Verimli ve tüm narenciye çeşitleri için uygun sıkma konisi • Güç: 25 W