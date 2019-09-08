Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarını izledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN desteğiyle Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 79 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izledi.
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