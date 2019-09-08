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Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarını izledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında ROKETSAN'ın desteğiyle Aksaray'da düzenlenen roket yarışlarını izledi.

AA
08.09.2019 - 14:36 | Son Güncelleme:
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Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarını izlediNext

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN desteğiyle Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 79 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izledi.

Etiketler: haberler

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Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarını izledi

Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarını izledi

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