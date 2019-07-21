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Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

Klasik otomobil tutkunu Metin Özderin'in yollarla buluşturduğu ve "Miss Beddy" ismini verdiği 1962 model İngiliz klasiği kamp tipi kamyonet görenlerin ilgisini çekiyor. Özderin "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel otomobillerinden birini yarattık. Miss Beddy'i ait olduğu yerle, sokaklarla buluşturmayı başardık" dedi.

AA
21.07.2019 - 11:40 | Son Güncelleme:
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Ankaranın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyorNext

Klasik otomobil tutkunu, koleksiyoner avukat Metin Özderin'in restore ederek yeniden hayat verdiği İngiliz klasiği kamp tipi kamyonet, nostaljik görünümüyle Başkent caddelerinde ilgi odağı oluyor.

Etiketler: Ankara , haberler

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