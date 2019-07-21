Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor
Klasik otomobil tutkunu Metin Özderin'in yollarla buluşturduğu ve "Miss Beddy" ismini verdiği 1962 model İngiliz klasiği kamp tipi kamyonet görenlerin ilgisini çekiyor. Özderin "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel otomobillerinden birini yarattık. Miss Beddy'i ait olduğu yerle, sokaklarla buluşturmayı başardık" dedi.
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