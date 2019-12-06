Altın fiyatları hareketlendi - Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.819,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 273,00 liradan işlem gördü. Yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlar, yeni işlem gününde ‘Altın fiyatları ne kadar oldu?’ bu soruya yanıt arıyor. Ülkemizde en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarındaki son gelişmeleri derledik.