Altın fiyatları hareketlendi - Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarına ilgi haftanın ilk iş gününden bu yana devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını yatırımlarını en kazançlı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ‘altın fiyatları ne kadar?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı…
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İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.819,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 273,00 liradan işlem gördü. Yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlar, yeni işlem gününde ‘Altın fiyatları ne kadar oldu?’ bu soruya yanıt arıyor. Ülkemizde en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarındaki son gelişmeleri derledik.
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Altın fiyatları yeni güne düşüş eğiliminde başladı. 6 Aralık Cuma günü güncel Altın fiyatları aşağı yönde seyrediyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 272,21 lira olurken, 272,21 liradan geri alınıyor.
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Yarım altının satış fiyatı 891 liradan satılırken, 868 liradan geri alınıyor.
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Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altının satış fiyatı bin 833 liradan satılırken, bin 806 liradan geri alınıyor.