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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 gram altın kaç lira.. Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, dünden beri yükselen trend dikkatle takip ediliyor.. Altının gram fiyatındaki yükseliş çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınlarının da yükselmesine neden oldu. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte tüm yatırım altınlarının son fiyatı
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu internette aranan konular arasında yerini alıyor. Altının gram fiyatı bugün 276 lira seviyesinde işlem görürken, yatırım altınlarında da bir birim yükseliş oldu.. İşte altın fiyatları..
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