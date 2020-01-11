Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları hafta sonu da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle gram, çeyrek ya da yarım altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, piyasalardaki son durumu anbean takip ediyor. Peki, en altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatı ne kadar?
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Piyasaların hafta sonu kapalı olması sebebiyle altın fiyatları 10 Ocak Cuma tarihli kapanıştan işlem görüyor. Peki, son kapanışa göre, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yatırımcıların en çok merak ettiği ‘altın fiyatları ne kadar?’ sorusunun yanıtı
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı. İşte, piyasalardan en son güncel altın fiyatları...
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İstanbul Kapalıçarşı’da 293 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,20 liradan, bin 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 952 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 887 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 907 liradan, 943 liradan alınan Yarım Ziynet 953 liradan ve 472 liradan alınan Çeyrek Ziynet 482 liradan satılıyor.