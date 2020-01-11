Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatı

Piyasaların hafta sonu kapalı olması sebebiyle altın fiyatları 10 Ocak Cuma tarihli kapanıştan işlem görüyor. Peki, son kapanışa göre, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yatırımcıların en çok merak ettiği ‘altın fiyatları ne kadar?’ sorusunun yanıtı