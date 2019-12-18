Altın fiyatları 18 Aralık Çarşamba günü ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL? İşte çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında son durum

Altının gram fiyatı geçtiğimiz haftaya göre değer kazanarak 279 lirayı aşmaya yaklaştı. Yükselen fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın ne kadar sorusu altın yatırımı yapanlar tarafından merak ediliyor. Peki değişen fiyatların ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınları ne kadar oldu?