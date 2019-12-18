Altın fiyatları 18 Aralık Çarşamba günü ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL? İşte çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında son durum
Altının gram fiyatında yaşanan artış ile birlikte çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 279 liradan işlem görüyor. Peki son değerin ardından Kapalıçarşı'da bugün diğer yatırım altınlarında son durum ne? İşte 18 Aralık Çarşamba günü altın fiyatları
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1
Altının gram fiyatı geçtiğimiz haftaya göre değer kazanarak 279 lirayı aşmaya yaklaştı. Yükselen fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın ne kadar sorusu altın yatırımı yapanlar tarafından merak ediliyor. Peki değişen fiyatların ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınları ne kadar oldu?
2
Çeyrek altının satış fiyatı 456 liradan işlem görürken, 446 liradan geri alınıyor.
3
Yarım altının satış fiyatı 912 liradan satılırken, 889 liradan bozduruluyor.
4
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1877 liradan işlem görürken, 1849 liradan bozduruluyor.
5
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 255.80 liradan işlem görürken, 253.80 liradan geri alınıyor.