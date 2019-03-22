Akın ettiler! 2 günde 120 bin kişiyi ağırladı

Avrupa ve Asya’nın en büyük tema parkı ‘Wonderland Eurasia’ (Ankapark) 2 günde 7’den 70’e 120 binin üzerinde misafiri ağırladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleştirdiği açılışta, parkın 31 Mart’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıklamasının ardından, Ankaralıların yanı sıra şehir dışından gelen vatandaşlar da eğlence merkezine büyük ilgi gösterdi.
HÜRRİYET Ankara’dan Doğahan Giritlioğlu ve Sedat Cenikli Ankara’da 2 gün önce açılan Avrupa ve Asya’nın en büyük tema parkı ‘Wonderland Eurasia’yı (Ankapark) gezdi, eğlence merkezinin ilk misafirlerini dinledi.
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