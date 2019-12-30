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Ekonomi
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 14:11, /

AGİ ne demek? 2019-2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu?

Tüm çalışanları ilgilendiren 2019 ve 2020 AGİ ücretleri, internet üzerinden en çok araştırılan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Asgari Geçim İndirimi olarak maaşlara yansıyacak olan 2020 AGİ ücretleri, net maaşlar üzerine eklenecek. Peki, 2019 ve 2020 AGİ ücretleri ne kadar? İşte, evli, bekar, çocuklu, çalışan ve çalışmayan eş durumuna göre 2020 ve 2019 AGİ ücretleri

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Asgari Geçim İndirimi (AGİ) adıyla maaşlara katkı sağlayan tutar, 2020 yılında artış gösterdi. Her yıl asgari ücret zam oranı kadar artış gösteren 2020 AGİ ücretleri, bu yıl da maaşlarda etkisini gösterecek. Peki, 2020 AGİ ücretleri ne kadar olacak? Peki, AGİ ne demek ve AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2020 AGİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ hesaplama işlemi, asgari ücret alan vatandaşların medeni durumlarına, eşin çalışıp çalışmama, çocuk olup olmaması durumuna göre değişiklik gösteriyor. İşte, hem 2019 hem de 2020 yıllarının AGİ ücret hesaplama ekranı...

AGİ 2020 tabloları için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız...

22020 YILININ AGİ TABLOSU

2020 YILININ AGİ TABLOSU

Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;

2020 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu375,17 TL
Evli, eşi çalışan220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu375,17 TL

32019 YILINDA AGİ NE KADARDI

2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?

Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;

 2019 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu326.15 TL
Evli, eşi çalışan191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu306.96 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu326.15 TL


Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...

4AGİ NASIL HESAPLANIR

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

5AGİ NEDİR

AGİ NEDİR?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

6ÇOCUK SAYISI VE MEDENİ DURUM DEĞİŞMESİ AGİYİ NASIL ETKİLER

ÇOCUK SAYISI VE MEDENİ DURUM DEĞİŞMESİ AGİ'Yİ NASIL ETKİLER?

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

7ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Asgari geçim indiriminden;

Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabıBunlar;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle,
Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

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