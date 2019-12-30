AGİ ne demek? 2019-2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu?

AGİ NASIL HESAPLANIR? Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;



• Mükellefin kendisi için % 50'si,

• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

• Üçüncü çocuk için %10'u

• Diğer çocuklar için % 5'i,



olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.