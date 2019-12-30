Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 14:11,
AGİ ne demek? 2019-2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu?
Tüm çalışanları ilgilendiren 2019 ve 2020 AGİ ücretleri, internet üzerinden en çok araştırılan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Asgari Geçim İndirimi olarak maaşlara yansıyacak olan 2020 AGİ ücretleri, net maaşlar üzerine eklenecek. Peki, 2019 ve 2020 AGİ ücretleri ne kadar? İşte, evli, bekar, çocuklu, çalışan ve çalışmayan eş durumuna göre 2020 ve 2019 AGİ ücretleri
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) adıyla maaşlara katkı sağlayan tutar, 2020 yılında artış gösterdi. Her yıl asgari ücret zam oranı kadar artış gösteren 2020 AGİ ücretleri, bu yıl da maaşlarda etkisini gösterecek. Peki, 2020 AGİ ücretleri ne kadar olacak? Peki, AGİ ne demek ve AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2020 AGİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
AGİ hesaplama işlemi, asgari ücret alan vatandaşların medeni durumlarına, eşin çalışıp çalışmama, çocuk olup olmaması durumuna göre değişiklik gösteriyor. İşte, hem 2019 hem de 2020 yıllarının AGİ ücret hesaplama ekranı...
AGİ 2020 tabloları için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız...
2020 YILININ AGİ TABLOSU
Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;
|2020 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|264,82 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|297,92 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|375,17 TL
|Evli, eşi çalışan
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|253,79 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|286,89 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|353,09 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|375,17 TL
2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
|2019 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|230.22 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259.00 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326.15 TL
|Evli, eşi çalışan
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|220.63 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|249.41 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|306.96 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|326.15 TL
Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...