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Acele edin: Sıfır otomobilde marka marka güz kampanyaları!
Yıl sonu yaklaşırken satış rakamlarını artırmaya çalışan yerli ve yabancı otomobil markaları arasında büyük rekabet yaşanıyor. Otomobil pazarını kendi lehine değerlendirmeyi hedefleyen firmalar, "sıfır faiz", "36 aya kadar varan vade seçenekleri" ve "peşin veya takas indirim" gibi özel fırsatlar sunuyor. İşte marka marka o liste...
Yıl sonu yaklaşırken satış rakamlarını artırmak için çeşitli kampanyalar başlatan yerli ve yabancı otomobil markaları arasında ciddi rekabet yaşanıyor. AA muhabirinin, Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı markalardan derlediği bilgiye göre, firmalar ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç sahibi olmak isteyenler için çeşitli kampanyalar başlattı.
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