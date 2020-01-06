6 Ocak’ta altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum

GEÇEN YIL EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM ARACI ALTIN OLDU Altının gram satış fiyatı, 2019'da bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 33,39 artarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.



2018 yılını 91.270,48 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2019 sonunda 114.424,96 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 23.154,48 puan ve yüzde 25,37 olarak gerçekleşti.



Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2019'da yüzde 33,39 değ



er kazandı. Geçen yılın sonunda 218,30 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2019 yılının son işlem gününde 291,20 liraya çıktı. 2018 yılını 1.458,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 1.939,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 32,99 artış kaydedildi.



ABD ve İran arasındaki gerilim piyasalarda altın fiyatlarını yükseltti. Geçtiğimiz hafta 290 lira seviyelerinde olan altın bugün açılışta 304.7 liraya kadar yükseldi.



Yatırımcıların güvenli liman olarak belirlediği altın güçlü seyrini devam ettiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesi, İran'ın da karşılık olarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu. İki ülke arasındaki gerilim sürerken Irak da ABD askerlerini ülkeden çıkarmak için çalışmalara başladı. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle güvenli liman olan altına da talep artmış oldu.