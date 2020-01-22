2020'nin en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den 6 il listede...

374- Karakas, Venezuela Puanı: 15.10373- Port Moresby, Papua Yeni Gine Puanı: 16.42372- Pietermaritzburg, Güney Afrika Puanı: 18.01371- Pretoria, Güney Afrika Puanı: 18.37370- Durban, Güney Afrika Puanı: 19.28234- İstanbul, Türkiye Puanı: 52.52167- Ankara, Türkiye Puanı: 59.5760- İzmir, Türkiye Puanı: 72.9457- Antalya, Türkiye Puanı: 73.3952- Bursa, Türkiye Puanı: 74.12Bir şehir ise ilk 10'a girdi. 20- Tampere, Finlandiya Puanı: 79.1219- Hong Kong, Hong Kong Puanı: 79.3018- Trondheim, Norveç Puanı: 79.4017- Tartu, Estonya Puanı: 79.4316- Rijeka, Hırvatistan Puanı: 79.4715- Tiflis, Gürcistan Puanı: 79.5114- Markham, Kanada Puanı: 79.6613- Cluj-Napoca, Romanya Puanı: 80.3112- Basel, İsviçre Puanı: 80.6611- Canberra, Avustralya Puanı: 80.6810- Irvine, CA, Amerika Birleşik Devletleri Puanı: 81.749- Bern, İsviçre Puanı: 81.988- Eskişehir, Türkiye Puanı: 82.457- Münih, Almanya Puanı: 82.616- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Puanı: 82.955- Zürih, İsviçre Puanı: 83.174- Quebec City, Kanada Puanı: 85.363- Taipei, Tayvan Puanı: 85.802- Doha, Katar Puanı: 88.521- Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri Puanı: 88.67