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GeriEkonomi 2020'nin en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den 6 il listede...
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 00:20, /

2020'nin en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den 6 il listede...

Numbeo 2020'nin en güvenli şehirlerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 6 il girerken, biri ilk 10'daki yerini aldı. İşte o liste...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1

374- Karakas, Venezuela

Puanı: 15.10

2

373- Port Moresby, Papua Yeni Gine

Puanı: 16.42

3

372- Pietermaritzburg, Güney Afrika

Puanı: 18.01

4

371- Pretoria, Güney Afrika

Puanı: 18.37

5

370- Durban, Güney Afrika

Puanı: 19.28

6

234- İstanbul, Türkiye

Puanı: 52.52

7

167- Ankara, Türkiye

Puanı: 59.57

8

60- İzmir, Türkiye

Puanı: 72.94

9

57- Antalya, Türkiye

Puanı: 73.39

10

52- Bursa, Türkiye

Puanı: 74.12

Bir şehir ise ilk 10'a girdi.

11

20- Tampere, Finlandiya

Puanı: 79.12

12

19- Hong Kong, Hong Kong

Puanı: 79.30

13

18- Trondheim, Norveç

Puanı: 79.40

14

17- Tartu, Estonya

Puanı: 79.43

15

16- Rijeka, Hırvatistan

Puanı: 79.47

16

15- Tiflis, Gürcistan

Puanı: 79.51

17

14- Markham, Kanada

Puanı: 79.66

18

13- Cluj-Napoca, Romanya

Puanı: 80.31

19

12- Basel, İsviçre

Puanı: 80.66

20

11- Canberra, Avustralya

Puanı: 80.68

21

10- Irvine, CA, Amerika Birleşik Devletleri

Puanı: 81.74

22

9- Bern, İsviçre

Puanı: 81.98

23

8- Eskişehir, Türkiye

Puanı: 82.45

24

7- Münih, Almanya

Puanı: 82.61

25

6- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Puanı: 82.95

26

5- Zürih, İsviçre

Puanı: 83.17

27

4- Quebec City, Kanada

Puanı: 85.36

28

3- Taipei, Tayvan

Puanı: 85.80

29

2- Doha, Katar

Puanı: 88.52

30

1- Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Puanı: 88.67

31
Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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