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2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri

2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli oldu. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. İşte 2019 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki oranlar...

AA
31.12.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:
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2019 MTV rakamları belli oldu İşte model model taşıt vergileriNext

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, 2019 yılı için netleşti. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi.

Etiketler: mtv , mtv oranları , 2019 mtv , haberler

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