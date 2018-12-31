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2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli oldu. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. İşte 2019 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki oranlar...
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