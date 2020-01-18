18 Ocak Altın fiyatları ne kadar? 1 Gram altın kaç TL.. İşte altın piyasında canlı fiyatlar
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından internette merakla cevap aranan sorular arasında geliyor. Altının gram fiyatı yaklaşık son bir aylık periyotta yükseliş gösterirken, altın yatırımı yapmak isteyenler ve hediyelik olarak altın almak isteyenler altın fiyatlarının ne kadardan satıldığını canlı olarak takip etmek istiyor. Haberimizdeki altın fiyatlarını dakika dakika takip edebileceğiniz gibi günlük değeri de öğrenebileceksiniz.. İşte Kapalıçarşı altın piyasasında son durum
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından internette merakla cevap aranan sorular arasında geliyor. Altının gram fiyatı yaklaşık son bir aylık periyotta yükseliş gösterirken, altın yatırımı yapmak isteyenler ve hediyelik olarak altın almak isteyenler altın fiyatlarının ne kadardan satıldığını canlı olarak takip etmek istiyor. Haberimizdeki altın fiyatlarını dakika dakika takip edebileceğiniz gibi günlük değeri de öğrenebileceksiniz.. İşte Kapalıçarşı altın piyasasında son durum
2
Çeyrek altının satış fiyatı 480 liradan işlem görürken, 470 liradan geri alınıyor.
3
Yarım altının satış fiyatı ise 962 liradan satılırken, 938 liradan bozduruluyor.
4
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1977 liradan satılırken, 1948 liradan geri alınıyor.