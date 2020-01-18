18 Ocak Altın fiyatları ne kadar? 1 Gram altın kaç TL.. İşte altın piyasında canlı fiyatlar

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından internette merakla cevap aranan sorular arasında geliyor. Altının gram fiyatı yaklaşık son bir aylık periyotta yükseliş gösterirken, altın yatırımı yapmak isteyenler ve hediyelik olarak altın almak isteyenler altın fiyatlarının ne kadardan satıldığını canlı olarak takip etmek istiyor. Haberimizdeki altın fiyatlarını dakika dakika takip edebileceğiniz gibi günlük değeri de öğrenebileceksiniz.. İşte Kapalıçarşı altın piyasasında son durum