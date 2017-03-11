Galatasaray kümede kalacak mı?

Play Off’lar öncesi yeri garanti olan tek takım SuperMassive’den başkası değil. İkinci sırada yer alan Crew ise HWA Gaming ve Team AURORA’nın kıskacı altında. İlk iki takımın direk olarak yarı finallere gideceği turnuvada 6 takım Play Off mücadelesinde yer alabilecek. Kalan son iki takım içinse 1907 Fenerbahçe, Team Galakticos ve Dark Passage yarışıyor. Fenerbahçe’nin en büyük avantajı ise bu iki takım kendi aralarında oynayacak olması.

Ligde en zor durumda olan takım ise Galatasaray. Kaderi Dark Passage’ın ellerinde olan sarı kırmızılılar her ihtimale karşı kalan iki maçını da kazanmak zorunda. Dark Passage 2 veya daha fazla puan alması halinde Galatasaray Esports lige veda edecek.