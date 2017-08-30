Yabancı sınırının kalkması Türk futbolcuların sayısını düşürdü

SON dönemlerde Süper Lig’deki yabancı oyuncu sayısı tartışma konusu olurken, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı (TPFD) Hakan Ünsal da yerli

oyuncuların gelirlerinin azaldığını ve futbolda işsizliğin arttığını söyledi. Ünsal, “Süper Lig’de oynayan yerli oyuncuların geliri yüzde 50 azaldı. Birçok futbolcu istediği ücreti alamadığı için kulübüyle sözleşme bile yenileyemiyor ve işsizlik artıyor. Ancak bir yandan da yabancı oyunculara ödenen yüksek ücretleri görüyoruz. Yani bu işin dengesini bir türlü sağlayamadık. Sınır varken yerliler, sınır yokken de yabancılar kazanıyor” dedi

KULÜP GELİRLERİ ARTTI

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki takımlarda oynayan yerli oyuncuların ücretlerine dikkat çeken Ünsal, şöyle konuştu: “Bu yıl yayın havuzundan 500 milyon dolar kulüplere para aktarılacak. Bu havuzdan Anadolu kulüpleri de kasasını dolduracak. Ancak yabancı sınırlamasının olmaması nedeniyle, bu kulüplerde oynayan futbolcu arkadaşlarımızın gelirlerinin düştüğünü gözlemliyoruz. Daha önceki sezonlarda 2 milyon Euro kazanan bir futbolcu bu yıl 1 milyon Euro’ya oynamak zorunda bırakılıyor. Kulüpler de oyuncuların ücretini düşürmenin peşinde. Düşürmezlerse sözleşmeler karşılıklı olarak iptal ediliyor. Bu yüzden de birçok oyuncu yeni sezon öncesi kulüp bulmakta zorlanıyor ve işsiz kalıyor.”

DENGE KURAMIYORUZ

Yabancı sınırlaması konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Hakan Ünsal, şöyle devam etti: “Yabancı sayısında bir türlü dengeyi kuramıyoruz. Bundan bir kaç yıl önce sınırlama varken yerli oyuncuların bonservisi de ücreti de inanılmaz seviyelere çıkmıştı. Birçok oyuncu değerinin üzerinde para kazanıyordu. Şimdi bugün geldiğimiz noktada durum terse döndü. Buradaki amaç daha ucuza genç yabancı oyuncuları Süper Lig’de oynatmaktı. Ancak bu oyuncuları zaten İspanya, Fransa ve İngiltere’deki takımlar hemen kapıyor. Yani size fırsat kalmıyor. Şimdi bakıyoruz 4 büyük kulüpte oynayan yabancı oyuncuların aldığı ücretler adeta baş döndürüyor. Yerli oyuncularda burada iyi para kazanıyor. Yıllık 5 milyon Euro, 4 milyon Euro gibi rakamlara hem de yaşlı yabancılara imza attırılıyor. Bizim artık bu işin dengesini kurmamız lazım

Futbolculara 450 milyon Euro

SÜPER Lig takımlarının kadrolarındaki oyuncular için ödediği yıllık ücretin 450 milyon Euro’ya yaklaştığı tahmin ediliyor. Bu alanda oyuncularına en çok ücreti ödeyen kulüpler ise Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oluyor. Bu kulüplerin hemen ardından Antalyaspor, Başakşehir ve Bursaspor geliyor. Oyuncuların yıllık ücretlerine puan başı ve performans ödemeleri de eklenince bu rakamın 500 milyon Euro’ya çıkabileceği belirtiliyor. Bu ücretlerin önemli bir bölümünü ise yabancı oyuncular alıyor.

Kulüpsüz kalana kapılarımız açık

YENİ sezon öncesi hiç bir kulüple sözleşme imzalamamış oyuncuların sayısının fazla olduğunu anlatan Hakan Ünsal, “Bu konuda Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak çalışmalar yapıyoruz. Buradaki oyuncuların en azından antrenman yapabilmesini sağlamak ve formda kalmaları için kamplar hazırlıyoruz. Genç yeteneklerin kaybolmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sahadakilerin yüzde 26’sı yerli

SÜPER Lig’de oynayan yerli futbolcuların oranı, Avrupa liglerine kıyasla sonuncu sırada yer aldı. İki yıl öncesinde yapılan değişiklikle kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurma hakkını elde eden kulüpler, adeta yabancı oyuncu transferi yarışına giriştiler. Süper Lig’in ilk haftasında forma hakkı bulan 252 futbolcu içerisinde, Türkiye’de yetişmiş yerli oyuncu sayısı sadece 66 olurken bu rakam futbolcuların yüzde 26’sını oluşturdu. 156 yabancı futbolcunun forma terlettiği ilk haftada gurbetçi olarak nitelendirdiğimiz 30 oyuncu forma şansı yakaladı. Ligin ikinci haftasında forma şansı bulan yerli oyuncuların sayısı 73’e çıksa da 154 yabancı oyuncu yine sahadaydı. İkinci haftada gurbetçi futbolcuların sayısı ise 25’e düştü.

Ülkelere göre yerli futbolcu

Ülke Oran (%)

İngiltere 33.8

İspanya 58.9

İtalya 45.3

Fransa 53.2

Almanya 45.2

Türkiye 26

Süper Lig’de en çok Süper Lig’de en çok kazanan yerli oyuncular

Takım Oyuncu Yıllık ücret (milyon Euro)

Trabzonspor Burak Yılmaz 3.5

Galatasaray Selçuk İnan 2.9

Fenerbahçe Mehmet Topal 2.6

Başakşehir Emre Belözoğlu 2.5

Trabzonspor Onur Kıvrak 2.2

Süper Lig’de en çok kazanan yabancı oyuncular

Takım Oyuncu Yıllık ücret (milyon Euro)

Fenerbahçe Robin van Persie 4.9

Beşiktaş Pepe 4.7

Beşiktaş Alvaro Negredo 4.3