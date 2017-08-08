‘Free-shop’ parfümüne yakın takip

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğini yeniledi. Yönetmelikle, bu mağazaları ve depolarını açmak için gerekli olan sermaye oranları artırıldı. Halen 500 bin lira olan ödenmiş sermaye şartı 1 milyon TL’ye çıkarılırken, kurumsal vergisinin ortalaması da 20 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Halihazırda mağaza açma ve işletme izni almış ve faaliyette bulunan firmalar, yönetmelikte belirtilen sermaye şartını bir yıl içinde yerine getirecek. Bu süre içinde gerekli sermaye şartını sağlamayan firmaların faaliyetleri, şartı sağlayıncaya kadar durdurulacak. Ayrıca devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu işleyenler de, free-shop açamayacaklar arasında eklendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, mağazalarda satılacak ürünlere sınırlama getirme yetkisine sahip olacak.

BOŞ ŞİŞELER BİLDİRİLECEK

Artık free-shoplardaki parfüm ve kozmetik numuneleri için de yeni bir dönem başlıyor. Buna göre, söz konusu numunelerin boş şişeleri birer aylık dönemler itibariyle, gümrük müdürlüğüne ibraz edilecek ve gümrük müdürlüğünün gözetiminde tutanak düzenlenerek imha edilecek. Mağaza işletmecilerinin kusur ve hatalarından ileri gelmeyen kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla meydana gelen ve gümrük müdürlüğüne ispat edilebilen eksiklikler hariç olmak üzere, boş şişesi gümrük idaresine ibraz edilemeyen her bir parfüm numunesi için, gümrük vergileri tahsil edilecek. Bu şekilde boş şişesi gümrük idaresine ibraz edilemeyen parfüm numunelerinin toplam sayısının, aylık satış listesine göre o ay içerisinde satışı yapılan parfüm sayısının yüzde 1’ini aşması durumunda, idari para cezası uygulanacak. Mağazalarda müşterilere bedelsiz olarak verilen azami 10 ml’lik eşantiyonlar ise, bu kapsamda olmayacak. Tüm mağaza ve depoların bir ay içinde bu şarta uygun hale getirilmesi gerekecek.

3 GÜN ŞARTI KALDIRILDI

YENİ yönetmeliğe göre, nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri, sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yaparken, en fazla 100 cl’lik 1 adet alkollü içki ve en fazla 120 ml’lik 1 adet parfümü, sınır kapılarında açılan mağazalardan satın alabilecekler. Bakanlık yetkilileri bu sınırlamanın sadece “nakil vasıtaları” için geçerli olduğunu belirtirken; daha önce bu tür girişlerde free-shop alışverişi için geçerli olan “gittikleri ülkede en az 3 gün kalma şartınının” da kaldırıldığını belirtti. Yetkililer, diğer yolcu alışverişlerindeki free-shop alışveriş limitleriyle ilgili olaraksa, herhangi bir değişikliğin bulunmadığı bilgisini verdi.