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Fitch, TÜPRAŞ'ın görünümünü yükseltti 

Hürriyet Haber
16 Ağustos 2017 - 15:58Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:58

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) negatif olan görünümünü "durağan"a yükselttiği bildirildi.

TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, uzun vadeli yabancı para cinsinden ve yerel para cinsinden notunun "yatırım yapılabilir" seviye olan 'BBB-' olarak teyit edildiği belirtildi. 

Şirket açıklamasında, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 16 Ağustos 2017 tarihinde TÜPRAŞ'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu "yatırım yapılabilir" seviye olan 'BBB-' olarak teyit ettiğini ve 'negatif' olan görünümü ise 'durağan'a yükselttiğini bildirmiştir." ifadesi kullanıldı. 

 

Etiketler: Kamuyu Aydınlatma Platformu , Fitch Ratings , TÜPRAŞ
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