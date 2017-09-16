Fındık ihracatında en fazla satış Almanya'ya

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2016-2017 ihracat döneminde en fazla fındık satışını yine Almanya'ya gerçekleştirdi.



AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) aldığı bilgilere göre, 1 Eylül 2016 - 31 Ağustos 2017 ihracat döneminde 108 ülkeye 235 bin 769 ton fındık satıldı, karşılığında 1 milyar 882 milyon 254 bin dolar gelir elde edildi. Bu dönemde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı son 8 sezonda olduğu gibi yine Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi.

Geçen sezon toplam fındık ihracatının yaklaşık yüzde 23'lük kısmını Almanya'ya yapan Türkiye, bu ülkeye sattığı 54 bin 110 ton ürün karşılığında 437 milyon 349 bin dolar döviz girdisi elde etti.

Türkiye, Almanya'ya 2015-2016 sezonunda 58 bin 460 ton fındık satmış, 542 milyon 711 bin 685 dolar gelir sağlamıştı.

İtalya'ya söz konusu dönemde 47 bin 622 ton fındık satıldı, karşılığında 385 milyon 196 bin 410 dolar elde edildi. Fransa'ya da 172 milyon 16 bin dolarlık 21 bin ton fındık ihraç edildi.

Geçen sezon Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya ülkelerinin yanı sıra özellikle Afrika ve Güney Amerika’ya da ciddi oranda fındık satışı gerçekleştirildi.

SON 10 SEZONDA YAKLAŞIK 17 MİLYAR DOLAR GELİR

Öte yandan Türkiye 2006-2007 - 2016-2017 sezonunda fındık ihracatından yaklaşık 17 milyar dolar kazanç elde etti.

Son 10 sezonda başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine 2 milyon 484 bin 538 ton fındık ihraç edilirken, bunun karşılığında 16 milyar 906 milyon 309 bin 855 dolar kazanç sağlandı.



