Faizi sıfırladı

BİRLEŞİK Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat’ın sahibi olduğu Park Residences Cadde’de daire satışları yeni avantajlarla devam ediyor. 44 katlı 4 bloktan oluşan proje geniş yaşam alanları ve manzarasının yanında geniş ödeme imkânları ile de dikkat çekiyor. Projedeki uygun ödeme planları hakkında bilgi veren Birleşik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni “ 2023 yılına kadar toplam 60 ay vade ile satışa sunulan dairelere kampanya süresince sabit TL fiyatları ve yüzde 0 faiz ile sahip olabiliyorsunuz. Üstelik banka ile uğraşmadan. Hemen taşınabileceğiniz projede otururken ödeme ayrıcalığına da sahip olabiliyorsunuz. Park Residences Cadde, bölgesinde hiç bir projede olmayan 20 dönümlük dev bir yeşil alan ile yatırımcılar için de büyük bir prim imkanı veriyor. Yeni oluşan bölgelerin aksine Bağdat Caddesi gibi değerli bir lokasyonda bulunan proje Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, yeni metro hatları ve Avrasya Tüneli gibi dev ulaşım projeleriyle beraber değerine değer katıyor” dedi.

GENİŞ SOSYAL ALAN

Park Residences Cadde projesinde 102 metrekareden 690 metrekareye kadar değişik yaşam tarzlarına hitap eden rezidanslar yer aldığını belirten Çepni, “İki çeşit 1+1, 2+1, iki çeşit 3+1, 4+1 ve penthouse seçenekleri yer alıyor. Projede fitness salonu, yoga stüdyosu, aletli pilates alanı, spinning stüdyosu, kişiye özel meditasyon dersleri, spa, sauna, hamam, şok duşlar, dinlenme odası, concierge ve güvenlik hizmetleri, ısıtma sistemli açık yüzme havuzu, manzaralı lounge alanları, çocuk ve genç oyun odaları, toplantı odaları, yürüyüş parkuru bulunuyor” dedi.

Projedeki dairelerin manzarasıyla da öne çıktığını belirten Güngör Çepni “Park Residences Cadde, eşsiz manzarasıyla Yeşilköy’den tarihi yarımadaya kadar tüm İstanbul’u en geniş şekilde göreceğiniz biçimde ayağınıza getiriyor. Bağdat Caddesi’nin kalbinde yer alan Park Residences Cadde, bulunduğu lokasyon gereği İstanbul’un her bölgesine yarım saatlik deniz ulaşımı mesafesinde yer alıyor. Bağdat Caddesi’ndeki en seçkin restoranlar, kafeler ve butikler Park Residences Cadde ile hemen yanı başınızda. Ayrıca İstanbul’un gözde marinalarından Kalamış Marina’nın da projenin hemen yanı başında yer alması, Park Residences Cadde’ye ayrı bir önem katıyor” diye konuştu.