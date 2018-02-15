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Fabrikaları kapatma kararı aldı: Bir ülke ayaklandı

Hürriyet Oto
15.02.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:

Alman Opel’i Fransız PSA Grubu’na satan, Avrupa’dan ve bir çok pazardan Chevrolet markasını çeken Amerikan otomotiv devi General Motors (GM) Güney Kore’deki fabrikalarını kapatma kararı aldı. Ülkede binlerce işçi eyleme başlarken, Güney Kore’nin 270 bin nüfuslu Gunsan şehri büyük bir mali krizin eşiğine geldi.

DETROİT merkezli Amerikan otomotiv devi General Motors (GM) 2002 yılında Daewoo’dan devralarak başladığı Güney Kore faaliyetlerini sonlandırmak üzere. 

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 Fabrikaları kapatma kararı aldı: Bir ülke ayaklandı

Etiketler: Gunsan fabrikası , Chevrolet
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