Fabrikaları kapatma kararı aldı: Bir ülke ayaklandı
Hürriyet Oto
15.02.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:
Alman Opel’i Fransız PSA Grubu’na satan, Avrupa’dan ve bir çok pazardan Chevrolet markasını çeken Amerikan otomotiv devi General Motors (GM) Güney Kore’deki fabrikalarını kapatma kararı aldı. Ülkede binlerce işçi eyleme başlarken, Güney Kore’nin 270 bin nüfuslu Gunsan şehri büyük bir mali krizin eşiğine geldi.
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