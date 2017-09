Edip Uras yazıyor

Fenerbahçe’nin dünkü kaybı sanıldığı gibi sadece sahadaolmadı. Aziz Yıldırım’ın açıklamaları Fenerbahçe'nin sonyıllarda aldığını sandığı tüm ilerlemeyi bir çırpıda söylenen anlamsız biraçıklama ile yerle bir etti. Fenerbahçe tarihi elbette iyileri vebaşarıları altın harflerle yazacaktır ancak dünkü açıklama bizce koskocabir camiayı aptal yerine koyma yolunda yapılmış kötü bir denemedenibarettir.Eskişehir deplasmanı, diğer tüm deplasmanların hatırı kalmasın,Fenerbahçe’ye iyi gelmedi. Oysa birçoklarına göre Twentemaçında takım kendini bulmuştu, tek forvete dönünce her şey yine güllükgülistanlık olmuştu. Futbola değil tabelaya baktılar ve biliniz bakalım:yine yanıldılar. Fenerbahçe’nin iki sezondur oynamadığıfutbol yine döndü geldi ve şamarı bastı. Hızla kaybedilen kan, ilkhaftaların rekorlarını tam ters taraftan kırdırmaya devam ederken,Fenerbahçe üst üste üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.Mücadele etmeden maç kazanabilmek eskiden büyük takımlarınavantajlarındandı. Hala zaman zaman görüyoruz, hiçbir şey yapmadı diyen birbüyük takım, burada veya Avrupa’da, bir sihirli anda maçıalıp gidiveriyor. Bu sezon birçok maçta bunu gördük de, ama her maç değil.Özellikle de mücadelenin ve fiziğin ön plana çıktığı bu dönem futbolundahiç değil. Pazar gecesi Deportivo deplasmanında tabelada rahat kazanmışgibi gözüken Barcelona bile o skoru canını dişine takarak elde etti.Manchester United, West Ham deplasmanında dört golle galip geldi ama hertopu mücadele ederek, savaşarak kazandılar. Örnekleri çoğaltın,zorlanmazsınız.Fenerbahçe, Eskişehirspor deplasmanından yenilgiyle döndü dönmesine amabize göre mücadele ve istek anlamında hem Kasımpaşa, hem de Twentemaçından daha iyilerdi. Ancak takım sporlarında yenilgiler peş peşe gelincekazanma alışkanlığı elde etmek gitgide zorlaşıyor. Es-es’insavaşçı oyununa orta alanda cevap veremedi Fenerbahçe. Alex suskundu,Semih mi Guiza mı daha formsuz bilemedik. Santos hangi Brezilya millitakımında hangi pozisyonda oynayabilir anlamadık. Biraz Lugano vardı,yaptığı büyük hatalara rağmen Bilica ve Gökhan Gönül biraz da. Gerisi ortasıralarda tutunacak Süper Lig takımı görüntüsünde.Daum’un daha önceki senelerdeki açıklamalarından bir şeybiliyoruz: Fizik ve moral kondisyon sezon içinde biometrik eğrileroluşturur. Önemli olan takımın toplam olarak düşük olduğu noktalara önemlimaç dönemlerinin denk gelmemesidir. Bu formsuz dönemi her takım yaşıyor.Manchester United örneğin her sezon buna benzer bir dört -beş hafta geçirir, ligin son düzlüğüne girildiğinde, puanlar gerçektenanlam kazandığında ayakta kalan genelde onlar olur.Fenerbahçe tüm eğrilerin dip olduğu bir dönemde, ilk haftalardakazandıklarından yemeye devam ede dursun, takım içindeki huzursuzluk,sorumsuzluk ve disiplinsizliklerin eğrileri grafiklerin ulaşamadığı yükseknoktalarda.Başkan Aziz Yıldırım dün maç sonrası açıklama yaptı biliyorsunuz.Türkiye’de kendi dahil futbol yönetimlerinin daha önce desık sık başvurduğu bir mızıkçı çocuk edasına büründü. MeğerFenerbahçe’nin tüm derdi hakemlermiş. Hadi canım sende!Bilica’nın kendi ceza alanı içinde kendini yere bırakmasınıhakem korner olarak değerlendirmiş de, oradan gol gelmiş. Maç içindeBilica’nın hareketi gerçekten inandırıcı gözükmedi, topavurmak yerine çalıma kaçmasını saymıyoruz. Korner atılırken uyuyan takımahakem ne yapsın? Beşiktaş maçında Gökhan Gönül’e yapılanhareket elbette penaltı, ama bir daha rakip kaleye inemeyen, tüm ikilimücadeleleri kaybeden Fener’e hakem ne yapsın? Kasımpaşamaçında üçüncü gol elbette ofsayt. Altı olabilirdi o maç, rakibine onpozisyon veren Fener’e hakem ne yapsın?Her zaman dilinizden düşürmediğiniz Fenerbahçe’ninbüyüklüğünü, kendi yönetiminizin büyük ve bariz hataları örtbas edebilmekuğruna küçültmeyin. Fenerbahçe’nin büyüklüğü, futboltakımının birkaç maç ve hatta birkaç sezon başarısızlığı ile değişmez.Türkiye’de futbol dünyası ve kamuoyunun gelmiş olduğunoktada büyük camiaların koltuklarını işgal eden bu benzer zihniyetin vebu zihniyete yardım ve yataklık eden medya ve başta federasyon olmak üzeretüm devlet kurumlarının suçu var. İşte bu, sadece kulüpleri değil tümTürkiye futbolunu inanılmaz bir hızla küçültüyor. SüperLig’in marka değeri diye bir şeyi kaldıysa, son kırıntılarınıda rüzgara savuruyor.