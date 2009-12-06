Edip Uras yazÄ±yor

FenerbahÃ§eâ€™nin dÃ¼nkÃ¼ kaybÄ± sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi sadece sahadaolmadÄ±. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± FenerbahÃ§e'nin sonyÄ±llarda aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m ilerlemeyi bir Ã§Ä±rpÄ±da sÃ¶ylenen anlamsÄ±z biraÃ§Ä±klama ile yerle bir etti. FenerbahÃ§e tarihi elbette iyileri vebaÅŸarÄ±larÄ± altÄ±n harflerle yazacaktÄ±r ancak dÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klama bizce koskocabir camiayÄ± aptal yerine koyma yolunda yapÄ±lmÄ±ÅŸ kÃ¶tÃ¼ bir denemedenibarettir.EskiÅŸehir deplasmanÄ±, diÄŸer tÃ¼m deplasmanlarÄ±n hatÄ±rÄ± kalmasÄ±n,FenerbahÃ§eâ€™ye iyi gelmedi. Oysa birÃ§oklarÄ±na gÃ¶re TwentemaÃ§Ä±nda takÄ±m kendini bulmuÅŸtu, tek forvete dÃ¶nÃ¼nce her ÅŸey yine gÃ¼llÃ¼kgÃ¼listanlÄ±k olmuÅŸtu. Futbola deÄŸil tabelaya baktÄ±lar ve biliniz bakalÄ±m:yine yanÄ±ldÄ±lar. FenerbahÃ§eâ€™nin iki sezondur oynamadÄ±ÄŸÄ±futbol yine dÃ¶ndÃ¼ geldi ve ÅŸamarÄ± bastÄ±. HÄ±zla kaybedilen kan, ilkhaftalarÄ±n rekorlarÄ±nÄ± tam ters taraftan kÄ±rdÄ±rmaya devam ederken,FenerbahÃ§e Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±ndan da yenilgiyle ayrÄ±ldÄ±.MÃ¼cadele etmeden maÃ§ kazanabilmek eskiden bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarÄ±navantajlarÄ±ndandÄ±. Hala zaman zaman gÃ¶rÃ¼yoruz, hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ± diyen birbÃ¼yÃ¼k takÄ±m, burada veya Avrupaâ€™da, bir sihirli anda maÃ§Ä±alÄ±p gidiveriyor. Bu sezon birÃ§ok maÃ§ta bunu gÃ¶rdÃ¼k de, ama her maÃ§ deÄŸil.Ã–zellikle de mÃ¼cadelenin ve fiziÄŸin Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nem futbolundahiÃ§ deÄŸil. Pazar gecesi Deportivo deplasmanÄ±nda tabelada rahat kazanmÄ±ÅŸgibi gÃ¶zÃ¼ken Barcelona bile o skoru canÄ±nÄ± diÅŸine takarak elde etti.Manchester United, West Ham deplasmanÄ±nda dÃ¶rt golle galip geldi ama hertopu mÃ¼cadele ederek, savaÅŸarak kazandÄ±lar. Ã–rnekleri Ã§oÄŸaltÄ±n,zorlanmazsÄ±nÄ±z.FenerbahÃ§e, EskiÅŸehirspor deplasmanÄ±ndan yenilgiyle dÃ¶ndÃ¼ dÃ¶nmesine amabize gÃ¶re mÃ¼cadele ve istek anlamÄ±nda hem KasÄ±mpaÅŸa, hem de TwentemaÃ§Ä±ndan daha iyilerdi. Ancak takÄ±m sporlarÄ±nda yenilgiler peÅŸ peÅŸe gelincekazanma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± elde etmek gitgide zorlaÅŸÄ±yor. Es-esâ€™insavaÅŸÃ§Ä± oyununa orta alanda cevap veremedi FenerbahÃ§e. Alex suskundu,Semih mi Guiza mÄ± daha formsuz bilemedik. Santos hangi Brezilya millitakÄ±mÄ±nda hangi pozisyonda oynayabilir anlamadÄ±k. Biraz Lugano vardÄ±,yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k hatalara raÄŸmen Bilica ve GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l biraz da. Gerisi ortasÄ±ralarda tutunacak SÃ¼per Lig takÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde.Daumâ€™un daha Ã¶nceki senelerdeki aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan bir ÅŸeybiliyoruz: Fizik ve moral kondisyon sezon iÃ§inde biometrik eÄŸrileroluÅŸturur. Ã–nemli olan takÄ±mÄ±n toplam olarak dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu noktalara Ã¶nemlimaÃ§ dÃ¶nemlerinin denk gelmemesidir. Bu formsuz dÃ¶nemi her takÄ±m yaÅŸÄ±yor.Manchester United Ã¶rneÄŸin her sezon buna benzer bir dÃ¶rt -beÅŸ hafta geÃ§irir, ligin son dÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ne girildiÄŸinde, puanlar gerÃ§ektenanlam kazandÄ±ÄŸÄ±nda ayakta kalan genelde onlar olur.FenerbahÃ§e tÃ¼m eÄŸrilerin dip olduÄŸu bir dÃ¶nemde, ilk haftalardakazandÄ±klarÄ±ndan yemeye devam ede dursun, takÄ±m iÃ§indeki huzursuzluk,sorumsuzluk ve disiplinsizliklerin eÄŸrileri grafiklerin ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseknoktalarda.BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼n maÃ§ sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ± biliyorsunuz.TÃ¼rkiyeâ€™de kendi dahil futbol yÃ¶netimlerinin daha Ã¶nce desÄ±k sÄ±k baÅŸvurduÄŸu bir mÄ±zÄ±kÃ§Ä± Ã§ocuk edasÄ±na bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. MeÄŸerFenerbahÃ§eâ€™nin tÃ¼m derdi hakemlermiÅŸ. Hadi canÄ±m sende!Bilicaâ€™nÄ±n kendi ceza alanÄ± iÃ§inde kendini yere bÄ±rakmasÄ±nÄ±hakem korner olarak deÄŸerlendirmiÅŸ de, oradan gol gelmiÅŸ. MaÃ§ iÃ§indeBilicaâ€™nÄ±n hareketi gerÃ§ekten inandÄ±rÄ±cÄ± gÃ¶zÃ¼kmedi, topavurmak yerine Ã§alÄ±ma kaÃ§masÄ±nÄ± saymÄ±yoruz. Korner atÄ±lÄ±rken uyuyan takÄ±mahakem ne yapsÄ±n? BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™e yapÄ±lanhareket elbette penaltÄ±, ama bir daha rakip kaleye inemeyen, tÃ¼m ikilimÃ¼cadeleleri kaybeden Fenerâ€™e hakem ne yapsÄ±n? KasÄ±mpaÅŸamaÃ§Ä±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gol elbette ofsayt. AltÄ± olabilirdi o maÃ§, rakibine onpozisyon veren Fenerâ€™e hakem ne yapsÄ±n?Her zaman dilinizden dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸiniz FenerbahÃ§eâ€™ninbÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kendi yÃ¶netiminizin bÃ¼yÃ¼k ve bariz hatalarÄ± Ã¶rtbas edebilmekuÄŸruna kÃ¼Ã§Ã¼ltmeyin. FenerbahÃ§eâ€™nin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, futboltakÄ±mÄ±nÄ±n birkaÃ§ maÃ§ ve hatta birkaÃ§ sezon baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile deÄŸiÅŸmez.TÃ¼rkiyeâ€™de futbol dÃ¼nyasÄ± ve kamuoyunun gelmiÅŸ olduÄŸunoktada bÃ¼yÃ¼k camialarÄ±n koltuklarÄ±nÄ± iÅŸgal eden bu benzerÂ zihniyetin vebu zihniyete yardÄ±m ve yataklÄ±k eden medya ve baÅŸta federasyon olmak Ã¼zeretÃ¼m devlet kurumlarÄ±nÄ±n suÃ§u var. Ä°ÅŸte bu, sadece kulÃ¼pleri deÄŸil tÃ¼mTÃ¼rkiye futbolunu inanÄ±lmaz bir hÄ±zla kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yor. SÃ¼perLigÃ¢â‚¬â„¢in marka deÄŸeri diye bir ÅŸeyi kaldÄ±ysa, son kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±da rÃ¼zgara savuruyor.